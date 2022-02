POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.02.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Uplengen - Diebstahl

Am 06.02.2022 gegen 13:35 Uhr konnten ein Mann und eine Frau in Hatshausen, Timmeler Straße, dabei beobachtet werden, wie sie sich auf ein privates Grundstück begaben und dort Gegenstände in einen PKW Ford Transit luden. Eine Zeugin sprach die Personen an, woraufhin sie die Gegenstände wieder ausluden und mit dem besagten Fahrzeug in Richtung Timmel flüchteten. Augenzeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Fahrzeug oder zu den Personen machen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Die 18-jährige Beschuldigte Emderin zeigte am Sonntagabend, dem 06.02.2022 gegen 19:15 Uhr in der Öffentlichkeit im Bereich Geibelstraße / Heinrich-Heine-Straße einen verfassungsfeindlichen Gruß und legte gleichzeitig zwei Finger an die Oberlippe. Sollten weitere Zeugen den Vorfall gesehen haben, werden sie gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Glätteunfälle

Im Landkreis Leer kam es am 06.02.2022 zwischen 21:45 Uhr und 22:15 Uhr aufgrund von Glätte zu drei Verkehrsunfällen.

Zwei Verkehrsunfälle geschahen beinahe zeitgleich auf der Autobahn, A 31 in 26831 Bunde, Fahrtrichtung Bottrop. Beide Fahrzeuge (jeweils PKW BMW) gerieten alleinbeteiligt ins Schleudern und fuhren infolgedessen gegen die Mittel- und Außenschutzplanken. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die Straße wurde im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme durch die Autobahnmeisterei Leer gereinigt. Die beiden Fahrzeugführer (m, 40 Jahre und m, 21 Jahre) blieben unverletzt. An den Schutzplanken entstand Sachschaden.

Knapp eine halbe Stunde später kam es auf der B70 in 26810 Westoverledingen ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Westoverledingen fuhr mit seinem PKW Hyundai in Richtung Leer. Aufgrund von Glätte und Hagel kam er im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst gegen eine Leitplanke und fuhr anschließend in einen wasserführenden Graben. Der Mann blieb unverletzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An den betroffenen Leitplanken entstand Sachschaden.

Leer - Aufklärung eines Fahrraddiebstahls

Am 04.02.2022 um 14:10 Uhr konnten Polizeibeamte bei einer Kontrolle eines 50-jährigen Mannes mit Aufenthalt in Leer in der Mühlenstraße feststellen, dass sein mitgeführtes Mountainbike der Marke Bulls am 01.02.2022 als gestohlen gemeldet worden war. Das Fahrrad wurde zur Polizeidienststelle verbracht, um es seinem rechtmäßigen Besitzer wieder auszuhändigen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 04.02.2022 kam in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:10 Uhr auf einem Parkplatz des VW-Werkes Reihe 7 in der Niedersachsenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher oder die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort entfernte. Es liegt nahe, dass beim Ein- oder Ausparken mit dem verursachenden Fahrzeug die Beifahrertür des geparkten PKW VW in weiß touchiert wurde. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

