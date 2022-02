Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahrraddiebstahl ++ Schwerer Diebstahl aus Wohnhaus - Tatverdächtiger gefasst ++ Versuchter Einbruch ++ Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ++ Taschendiebstahl ++ Aufbruch eines Zigarettenautomaten ++ Zwei Einbrüche in Gartenlauben ++ Kuriose Fahrt zur Arbeit ++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++ Verkehrsunfallfluchten (3) ++ Verkehrsunfall auf der Autobahn ++ Wohnwagen entwendet ++

Leer - Fahrraddiebstahl

Am Samstag, dem 05.02.2022 wurde zwischen 11:45 Uhr und 11:55 Uhr ein E-Bike der Marke Pegasus Katarga nahe eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße in Leer entwendet. Augenzeugen oder Hinweisgeber dieses Vorfalles werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Schwerer Diebstahl aus Wohnhaus - Tatverdächtiger gefasst

Am Montag, dem 07.02.2022 kam es in den Abendstunden zwischen 22:40 Uhr und 23:10 Uhr zu einem Eindringen einer unbefugten Person in ein Wohnhaus in der Schlosslohne. Der Täter gelangte durch eine nicht verschlossene Tür in das Wohnhaus und nahm hier eine Handtasche samt Inhalt an sich. Polizeibeamte konnten kurze Zeit später einen Tatverdächtigen ausfindig machen. Bei dem 25-jährigen Mann aus Leer wurde ein Teil des zuvor entwendeten Diebesguts festgestellt. Mit einer Bankkarte der geschädigten Person wurde zwischenzeitlich Ware bei einer Tankstelle in der Hauptstraße bezahlt. Die Polizeibeamten konnten im weiteren Verlauf die Handtasche der geschädigten Person im Nahbereich auffinden. Die Gegenstände wurden der rechtmäßigen Eigentümerin übergeben. Die zwischenzeitlich unrechtmäßig erworbenen Waren wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Leer - Versuchter Einbruch

In der Nacht des 07.02.2022, vermutlich gegen 03:00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in ein Wohnhaus in der Straße Hoher Weg einzudringen. Hierzu wurde ein Glaselement der Eingangstür beschädigt, vermutlich, um infolgedessen den Türgriff von innen zu betätigen. Da die Tür verschlossen war und der Schlüssel nicht steckte, scheiterte das Vorhaben des Täters.

Leer - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Am Donnerstag, dem 03.02.2022 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr malte ein unbekannter Täter in der Ledastraße auf eine Treppe ein verbotenes Symbol des Nationalsozialismus (sog. 'Hakenkreuz'). Am Wochenende im Zeitraum vom 04.02.2022, 20:00 Uhr bis zum 06.02.2022, 10:00 Uhr kam es ebenfalls zu einer solchen Bemalung an der Verglasung eines Bushaltestellenhäuschens in der Ziegeleistraße in Bingum. Augenzeugen dieser Vorfälle werden gebeten mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Westoverledingen - Taschendiebstahl

Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, kam es am vergangenen Freitag, dem 04.02.2022 zu einem Diebstahl. In einem Lebensmittelgeschäft an der Ihrener Straße näherte sich ein unbekannter Täter einer 82-jährigen Frau gleich zwei Mal. Hierbei wurde zunächst ein Portemonnaie aus ihrer Jackentasche entwendet. Im Anschluss platzierte der Täter dort stattdessen ein Stück Hartkäse aus eben diesem Laden, vermutlich um das Fehlen des Portemonnaies zu verschleiern. Erst beim Bezahlvorgang bemerkte die Frau den Diebstahl. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich, - ca. 45-50 Jahre alt, - ca. 170-175 cm groß, - normale Statur, - kurze dunkelblonde Haare, - keine Brille, - kein Bart, - dunkle Jacke, - deutsche Aussprache mit Dialekt.

Emden - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Lise-Meitner-Straße kam es vermutlich der Nacht des 08.02.2022 bis um 02:00 Uhr zu einer Zigarettenautomatenaufsprengung. Im Umkreis des zerstörten Automaten lagen auf dem Boden verteilt Zigarettenschachteln. Diese wurden durch Polizei sichergestellt. Die Schadenshöhe der Beschädigung am Automaten sowie des entwendeten Diebesgutes sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Zeugen dieses Vorfalles werden um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle in Emden gebeten.

Emden - Zwei Einbrüche in Gartenlauben

In Emden kam es am Wochenende im Zeitraum zwischen dem 05.02.2022, 17:30 Uhr und dem 07.02.2022, 16:40 Uhr in der Isenseestraße in Emden zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Hier verschaffte sich ein unbekannter Täter durch Beschädigen eines Fensters Zutritt zum Objekt. Ob der Täter hier lediglich verweilen wollte, oder etwas entwendet hat, ist noch unklar. Im Zeitraum zwischen dem 03.02.2022, 15:00 Uhr und dem 07.02.2022, 13:20 Uhr überwand ein ebenfalls unbekannter Täter die gesicherte Eingangstür einer Gartenlaube in der Straße Wykhoffweg und entwendete dort einen Häcksler, eine Bohrmaschine sowie weiteres Werkzeug.

Emden - Kuriose Fahrt zur Arbeit

In den Abendstunden des 07.02.2022 wurde auf der A 31 zwischen den Anschlussstellen Pewsum und Emden West ein Fahrradfahrer festgestellt. Sehr gefährlich, zumal das Fahrrad unbeleuchtet war. Der 33-jährige Mann aus Emden gab an, dass er keine andere Strecke zu seiner Arbeitsstätte kennen würde. Der Mann konnte abgesichert durch einen Streifenwagen die Autobahn wieder verlassen und seinen Weg unbeschadet fortsetzen. Den Mann erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Emden - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Für zwei Insassen eines PKW Audi ging ein Verkehrsunfall am 07.02.2022 um 09:20 Uhr in der Straße Früchteburger Weg glimpflich aus. Der 18-jährige Fahrzeugführer aus Hinte beabsichtigte vom Parkplatz einer Schule die Früchteburger Straße in Richtung Steinweg zu befahren. In Höhe der Kösliner Straße kam er aus unbekannter Ursache mit seinem Auto zunächst nach links gegen einen Bordstein der Gegenfahrbahn, fuhr dann nach rechts und prallte gegen eine neben der Fahrbahn befindliche Laterne und gegen einen Baum. Beide Personen blieben unverletzt. Am Auto und an der Laterne entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 05.02.2022 kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Thüringer Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zu einer Beschädigung der Beifahrertür eines geparkten grauen PKW Ford Kuga. Der Verursacher dieses Schadens ist unbekannt. Zeugen oder Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizei in Emden in Verbindung setzen.

Uplengen - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Auf der A 28 in Fahrtrichtung Leer kam ein alleinbeteiligter 29-jähriger Fahrzeugführer aus den Niederlanden aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Kurz vor der AS Apen/Remels durchfuhr der Mann mit seinem PKW Renault einen Wildschutzzaun und kam in einem Graben zum Liegen. Er wurde durch Rettungssanitäter zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Glück wurde der Fahrzeugführer nur leicht verletzt und konnte bereits nach wenigen Stunden das Krankenhaus verlassen. Für die Bergung des Fahrzeuges wurde die Autobahn für einen Zeitraum von 25 Minuten halbseitig gesperrt.

Weener - Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn

Am Samstag, dem 05.02.2022 15:50 flüchtete ein unbekannter Fahrzeugführer unerlaubt, nachdem er in Weener auf der A 31 in Fahrtrichtung Leer verunfallte. Zwischen den AS Weener und Jemgum verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hier die Außenschutzplanke. Anschließend überquerte er die Fahrstreifen und fuhr hier in die Mittelschutzplanke. Zeugen, die den Unfallhergang oder das Fahrzeug gesehen haben werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, dem 07.02.2022 im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Gaswerkstraße, nahe einer Schule, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer PKW Golf rechtsseitig im Bereich des hinteren Kotflügels beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei mitzuteilen.

Westoverledingen - Wohnwagen entwendet

In der Nacht von dem 07.02.2022 auf den 08.02.2022 kam es zu dem Diebstahl eines Wohnwagens in der Juister Straße. Bisher unbekannte Täter entwendeten einen auf einer Grundstücksauffahrt abgestellten Wohnwagen der Marke "Hobby". Sowohl vorne an der Deichsel als auch an der Rückseite verfügt der weiße Wohnwagen über Fahrradträger des Herstellers "Thule". Der Wohnwagen Typ 540 KMFe stammt aus dem Jahr 2011. Die Polizei in Westoverledingen bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-93792

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell