Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181121-913: Brandursache nach Hallenbrand im Industriegebiet geklärt

Hückeswagen (ots)

Nach dem Brand einer Firmenhalle im Industriegebiet Winterhagen ist die Brandursache geklärt. Bei dem Brand am Montagnachmittag (15. November) war die Firmenhalle an der Carl-Benz-Straße komplett zerstört worden; der Schaden wird auf über eine Million Euro geschätzt. Nach Untersuchungen durch einen Gutachter und Brandermittler der Polizei kommen diese zu dem Ergebnis, dass bei Schleifarbeiten entstandener Funkenflug in die Abluftanlage der Firma geraten ist und für die Entstehung des Brandes verantwortlich ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell