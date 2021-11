Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel (Pfalz) - Stopp-Schild überwacht

Kandel (Pfalz) (ots)

Am ersten Kontrolltag im Rahmen ihrer Kontrollwoche beanstandeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth an der Bundesautobahnausfahrt Kandel-Nord und an der Einfahrt zum Industriegebiet Kandel-Minderslachen am Montag, dem 08.11.2021,in der Zeit von 09.30 - 12.50 Uhr, 33 Fahrzeugführer. Wegen Missachtung des Stopp-Schildes wurden 18 Fahrzeug- führer belangt, wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes sieben und wegen Verstoßes gegen das Handyverbot vier. Weiterhin wurde an vier Fahrzeugen Mängel festgestellt.

