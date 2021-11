Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LINGENFELD - erfreulicherweise keine Verstöße

Lingenfeld (ots)

Am Freitagvormittag überwachte die Germersheimer Polizei von 12-13 Uhr das Durchfahrtsverbot auf dem Verbindungsweg "Am Hirschgraben" zwischen Lingenfeld und Westheim. Erfreulicherweise wurden in diesem Zeitraum keinerlei Verstöße festgestellt.

