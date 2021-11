Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - geparktes Fahrzeug beschädigt

Kandel (ots)

Kandel; Der Geschädigte stellte am 05.11.2021 um 22:00 Uhr seinen PKW, Seat Ibiza in der Hauptstraße ab. Am nächsten Morgen stellte der Halter Beschädigungen im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der Scheibe festgestellt werden. Im Bereich der Beschädigungen konnten Strohhalme und Erdklumpen festgestellt werden. Es ist anzunehmen, dass das geparkte Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

