Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw beschädigt und Handtasche entwendet

Steinfeld (ots)

An einem Pkw VW Caddy, abgestellt am Sportplatz in Steinfeld, wurde am 07.11.21, zwischen 14:00 und 14:50 Uhr, die Fensterscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche entwendet, der rechte Vorderreifen aufgeschlitzt und der Kotflügel zerkratzt. Der Gesamtschaden liegt bei 2250.- Euro. Zeugen, welche in dem Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:50 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Sportplatzes Steinfeld wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

