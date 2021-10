Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 13.10.2021

Daun (ots)

Ereignis: Unfallflucht

Ort: Daun, Leopoldstraße

Zeit: 12.10.2021, 07.15 Uhr bis 14.45 Uhr

Eine Autofahrerin hatte am gestrigen Dienstag ihr Auto auf dem Marktplatz in der Leopoldstraße abgestellt. Vermutlich kollidierte ein rotes Fahrzeug mit dem geparkten PKW und beschädigte diesen an der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete im Anschluss. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell