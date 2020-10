Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst/Landkreis Oldenburg: Kontrollmaßnahmen zur Überwachung infektionsschützender Maßnahmen in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 24. Oktober 2020, wurden in den nachmittags- und Abendstunden durch Mitarbeiter der Stadt Delmenhorst sowie Einsatzkräften der Polizei zahlreiche Kontrollmaßnahmen hinsichtlich der Einhaltung infektionsschützender Maßnahmen in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg vor dem Hintergrund der derzeit hohen Inzidenzwerte durchgeführt. Bei Kontrollen zur bestehenden Maskenpflicht u.a. in der Innenstadt, im Bahnhofsbereich sowie auf den Parkplätzen von Supermärkten in Delmenhorst wurden 31 Verstöße festgestellt und geahndet.

Gegen 17:30 Uhr stellten Beamte im Delmenhorster Bahnhof fest, dass Angestellte eines Frisörgeschäftes beim Bedienen der Kunden keinen Mund-Nasen-Schutz angelegt hatten; eine Kontaktliste wurde nicht geführt. Durch Mitarbeiter der Stadt Delmenhorst wurde das Frisörgeschäft geschlossen.

Eine private Geburtstagsfeier mit 9 Personen aus verschiedenen Haushalten wurde von Beamten gegen 19:30 Uhr Auf dem Hohenborn in Ganderkesee festgestellt. In Wildeshausen wurde gegen 20:30 Uhr eine private Feier unter Nachbarn mit 17 Personen festgestellt. Beide Feiern wurden aufgelöst.

In Delmenhorst stellten Beamte in Spielotheken in der Düsternortstraße und in der Langen Straße fehlerhafte Kontaktlisten fest.

Gegen 23:08 Uhr wurden in einem Gastronomiebetrieb in der Lutherstraße in Delmenhorst acht Personen festgestellt, die sich dort trotz der geltenden Sperrzeit aufhielten. Ein weiterer Verstoß wurde im Zusammenhang mit einer fehlerhaften Kontaktliste festgestellt. Ein Gastronomiebetrieb in der Oldenburger Straße hatte gegen 23:30 Uhr ebenfalls noch geöffnet. In beiden Fällen wurde der Betrieb geschlossen.

Bezüglich aller festgestellter Verstöße wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet.

Die Polizei und die Stadt Delmenhorst werden auch weiterhin Kontrollen zur Einhaltung der Infektionsschutzregelungen durchführen und Verstöße konsequent ahnden.

