POL-LER: Kostenlose Online-Veranstaltung "Was passiert meinem Kind im Internet" am 15.02.2022 von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr - Anmeldecountdown

Die Jugendprävention der Polizeiinspektion Leer Emden bietet, in Kooperation mit der Jugendbeauftragten des Landkreises Leer, einen Online-Workshop für Eltern und Erziehungsverantwortliche an. Da unsere Kinder täglich im Netz unterwegs sind, ist es für Eltern und Erziehungsverantwortliche wichtig zu wissen, welche Gefahren für Kinder im Netz lauern. Die Rechtsanwältin und Fachdozentin, Frau Gesa Stückmann, die sich seit 2007 mit den Themen Cybermobbing und Co. beschäftigt, klärt in einem kostenlosen Online Vortrag am 15.02.2022 in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr über Gefahren im Internet auf. Den Zugangslink wird per Mailanforderung zugestellt. Die Anforderungsmail wird unter der Adresse: praevention@pi-ler.polizei.niedersachsen.de erbeten

