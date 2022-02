Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Versuchter räuberischer Diebstahl++Mehrere Pkw auf umfriedeten Gelände beschädigt++Unfallflucht an der Kreuzung Südring++

Leer - Versuchter räuberischer Diebstahl

Obwohl er von einem Mitarbeiter schon bei dem ersten Diebstahlsversuch erwischt und angesprochen wurde, versuchte ein 25-jähriger Mann mit Wohnsitz in Leer erneut an das gewünschte Gut zu gelangen. Aus diesem Grund begab sich der 25-jährige am 13.02.2022 kurz nach 17:00 Uhr erneut in einen Kiosk an der Bremer Straße und griff nach einer Flasche Whiskey, die ihm schon bei seinem ersten Besuch des Kiosks ins Auge gefallen war. Auch den zweiten Versuch vereitelte der Mitarbeiter, indem er sich vor die Zugangstür stellte und dem Tatverdächtigen den Weg abschnitt. Dieses quittierte der Tatverdächtige mit dem Einsatz körperlicher Gewalt, indem er dem 26-jährigen Angestellten seinen Ellenbogen gegen den Kopf schlug und versuchte, ihn zu Fall zu bringen. Obwohl er dabei leicht verletzt wurde, blieb der Mitarbeiter standhaft und blockierte weiter die Tür, während er die Polizei zu Hilfe rief. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, wurde der Tatverdächtige noch aggressiver und beleidigend. Auch sprach er Drohungen gegen den 26-jährigen Mitarbeiter aus. Da der Verdächtige bereits wegen gleichgelagerter Delikte vormals in Erscheinung getreten war und in Gegenwart der eingesetzten Polizeikräfte weitere Straftaten ankündigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der 25-jährige Mann muss sich nun zudem in einem Strafverfahren verantworten.

Westoverledingen - Mehrere Pkw auf umfriedeten Gelände beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten auf einem befriedeten Gelände insgesamt drei Pkw, die dort von einem örtlichen Händler abgestellt worden waren. Der Geschädigte hatte am 11.02.2022 gegen 18:00 Uhr das Gelände an der Göbelstraße verschlossen. Am Mittag des 13.02.2022 stellte er fest, dass bei einem Pkw Opel die Scheiben der rechten Fahrzeugseite eingeschlagen worden waren. Bei einem Pkw Ford, wurde der Tankdeckel mutwillig abgerissen und bei einem weiteren Pkw Ford wurde der Endtopf der Abgasanlage abmontiert, aber nicht mitgenommen. Ob von weiteren Fahrzeugen Fahrzeugteile entwendet wurden, ist zurzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden die gebeten, die Polizei in Westoverledingen oder in Leer zu verständigen.

Leer - Unfallflucht an der Kreuzung Südring

Am 14.02.2022 kam es gegen 10:00 Uhr auf der Papenburger Straße in Höhe der Einmündung zum Südring zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 52-jährige Frau aus Ostrhauderfehn befand sich auf der linken Fahrbahn der zweispurigen Linksabbiegespur und hatte die Absicht auf dem Südring Richtung Stadtmitte weiterzufahren. Bei dem folgenden Abbiegevorgang befuhr ein VW Transporter in orange mit einem Anhänger die rechte Fahrbahn der Linksabbiegerspur und schrammte an der kompletten rechten Fahrzeugseite des Pkw Opel der 52-jährigen entlang. Nachdem Vorfall hielt der Fahrer des Gespannes kurz an, entfernte sich dann aber von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Unfall entstand am Pkw der Geschädigten ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell