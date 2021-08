Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Nachtrag zur Verpuffung in Spielhalle mit einer schwerverletzten Person

Krefeld (ots)

Am Sonntagmittag (8. August 2021) kam es in einer Spielhalle auf der Niederstraße zu einer Verpuffung. Die Feuerwehr hatte darüber in einer Pressemitteilung berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/4988663).

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen schließt die Kriminalpolizei einen technischen Defekt aus. Es handelt sich um eine fahrlässige Brandstiftung. (332)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell