POL-KR: Stadtmitte: Vier Männer überfallen Senior in Wohnung - Zeugen gesucht

Am Mittwoch (11. August 2021) haben vier Männer einen Senior in seiner Wohnung am Ostwall überfallen.

Gegen 12:30 Uhr klingelten vier Männer an der Wohnungstür des 72-Jährigen. Sie gaben vor, die Stromzähler im Hause ablesen zu müssen. Als der Senior misstrauisch wurde und die Tür schließen wollte, drängten ihn die Männer bis zur Couch im Wohnzimmer. Dort hielten sie ihm zunächst den Mund zu und drohten damit, ihn zu verletzen, wenn er nicht kooperiere. Währenddessen durchwühlten die Täter die gesamte Wohnung und flüchteten schließlich mit einem neuwertigen Mobiltelefon aus der Wohnung.

Der unter Schock stehende Mann sprach vor dem Haus eine Passantin an, die sofort die Polizei informierte. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Alle Täter sind etwa 30 Jahre alt und sprechen Deutsch mit leichtem Akzent. Einer der Männer ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und trug ein rotes T-Shirt mit einer Aufschrift. Ein weiterer Mann ist 1,60 bis 1,70 Meter groß.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (331)

