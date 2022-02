Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, d. 13.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Mehrere Körperverletzungen ++

Leer - Körperverletzung durch Messer

Leer - Am frühen Sonntagmorgen, gegen kurz vor 04:00 Uhr, wurden mehrere Personen bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz im Harderwykensteg verletzt, eine von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge standen zwei 20-jährige Leeraner auf dem Parkplatz, als einer von ihnen zwei vorbeilaufende Männer ansprach. Die Angesprochenen gingen unvermittelt auf die Leeraner zu, woraufhin einer der Männer einem 20-Jährigen mit einem Messer in den Bauch stach. Der andere Mann schlug dem anderen 20-Jährigen mit der Faust in das Gesicht. Ein 19-jähriger sowie ein 25-jähriger Leeraner wurden auf den Vorfall aufmerksam und wollten helfend eingreifen. Dabei verletzte einer der Täter auch sie mit dem Messer. Der 25-Jährige erlitt ebenfalls eine Bauchverletzung und der 19-Jährige erlitt Verletzungen an den Unterarmen. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung Alte Marktstraße vom Tatort. Zeugenangaben zufolge könnten sie in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau gewesen sein. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht ergriffen werden. Die vier Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in örtliche Krankenhäuser verbracht. Der 20-Jährige ist durch die Stichverletzung schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Die übrigen Verletzten gelten als leicht verletzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Körperverletzung

Emden - Ein Aufeinandertreffen von zwei PKW-Fahrern am Samstagabend endete mit einer Körperverletzung. Ein 20-Jähriger aus der Krummhörn war gegen 19:00 Uhr mit seinem PKW auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Leer unterwegs. Dem jungen Mann fiel ein vorausfahrender Skoda mit polnischer Zulassung auf, der in einer unsicheren Fahrweise geführt wurde. Der 20-Jährige machte den Fahrer durch Hupen und Aufblenden auf seine Fahrweise aufmerksam. An der Anschlussstelle Emden-Mitte verließen beide Fahrer die Autobahn. Der vorausfahrende Skoda-Fahrer bremste den jungen Mann plötzlich bis zum Stillstand aus. Anschließend stieg der Skoda-Fahrer aus seinem Fahrzeug aus, ging zum Fahrzeug des jungen Mannes und schlug diesem mit der flachen Hand durch die geöffnete Seitenscheibe in das Gesicht. Der Täter setzte seine Fahrt in Richtung Fritz-Reuter-Straße fort. Der 20-Jährige erstattete bei der Polizei Anzeige. Die Polizei sucht zur Identifizierung des Täters Hinweise von Zeugen.

Emden - Körperverletzung

Emden - Am Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr, kam es in der Straße Lookvenne zu einer Körperverletzung, bei der ein 21-jähriger Emder leicht verletzt wurde. Der Mann war gerade mit einer Frau im Gespräch, als drei Männer auf ihn zukamen. Die drei Männer begannen ein Streitgespräch, das schließlich darin eskalierte, dass einer der Männer den Kopf des 21-Jährigen gegen eine Schaufensterscheibe schlug. Der junge Mann erlitt eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst verbrachte ihn zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der Täter und seine Begleiter flüchteten vom Tatort, ohne dass ihre Identität festgestellt werden konnte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Körperverletzung

Emden - Eine 19-jährige Emderin und ein 29-jähriger Emder sind am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, auf dem Nachhauseweg in der Neutorstraße Opfer einer Körperverletzung geworden. Beide waren gerade im Begriff die Neutorstraße zu überqueren, als der herannahende Fahrer eines Mercedes sein Fahrzeug trotz der querenden Fußgänger beschleunigte. Als der Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug stoppte, sprach der 29-Jährige dessen Fahrer auf dieses Verhalten an. Der Mercedes-Fahrer und sein Beifahrer stiegen daraufhin aus dem PKW aus und schlugen gemeinsam auf den Emder ein. Dieser erlitt eine leichte Gesichtsverletzung. Zudem schlug einer der Täter der Frau mit der flachen Hand in das Gesicht. Die beiden Täter flüchteten vom Tatort, ohne dass deren Identität festgestellt werden konnte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. VN: 202200205692

