POL-KN: (Tuttlingen) Gefälschte Schreiben des Tuttlinger Gesundheitsamtes im Umlauf - Polizei warnt (26.01.2022)

Derzeit tauchen im Bereich Tuttlingen vereinzelt angebliche und total gefälschte Schreiben des Gesundheitsamtes des Landkreises Tuttlingen auf. In diesen scheinbar echten Schreiben werden Angeschriebene einer angeblichen Verletzung der Quarantäne-Regel bezichtigt und mit einem Strafverfahren mit einer zu erwartenden Geldbuße in Höhe von 1.000 Euro bis 5.000 Euro gedroht. Die gefälschten Schreiben haben den Kopf mit Wappen des Landkreises Tuttlingen. Im Absenderfeld rechts ist das Gesundheitsamt, Luginsfeldweg 15, 78532 Tuttlingen, aufgeführt, allerdings mit einer falschen Telefonnummer. Die Polizei warnt vor diesen gefälschten Schreiben. Verfasser und Versender solcher Schreiben machen sich zumindest wegen einer möglichen Amtsanmaßung (§ 132 StGB) strafbar, die mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht wird. Auch stehen weiter strafbare Handlung im Zusammenhang mit dem Versenden solcher falschen bzw. gefälschten amtlichen Schreiben im Raum. Personen, die solche oder vergleichbare Schreiben erhalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden. Zudem können sich diese Personen mit dem Landratsamt Tuttlingen unter der dort "richtigen" Telefonnummer 07461 926-0 in Verbindung setzen und erfragen, ob sie ein tatsächliches Schreiben des Landratsamtes beziehungsweise des Gesundheitsamtes des Landkreises erhalten haben.

