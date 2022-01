Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Fiat-Fahrer rammt Ford

Dunningen-Seedorf (ots)

Bei einem Unfall in der Freudenstädter Straße ist ein 19-Jähriger mit seinem Fiat ins Heck einer vorausfahrenden Ford-Fahrerin gekracht. Die 37-Jährige musste verkehrsbedingt anhalten, was der Fiat-Fahrer zu spät bemerkte. Er versuchte zwar noch nach rechts in die Nebenstraße "Am Schafhaus" einzubiegen, rammte aber mit dem linken Kotflügel noch das Ford-Heck. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

