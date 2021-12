Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: An Hauswand zum Stillstand gekommen

Kall (ots)

Eine 65-jährige Frau aus Schleiden verlor am Mittwochnachmittag (16.27 Uhr) vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Dabei geriet sie in den Gegenverkehr des dortigen Kreisverkehrs und kam an einer Hauswand einer Eisdiele in der Aachener Straße in Kall zum Stillstand.

Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell