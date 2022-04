POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am Montagabend gegen 17:45 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Automobilwerkes in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße dabei beobachtet, wie er zwei Müllsäcke mit insgesamt 13 Akkuschraubern in sein Auto lud. Die Akkuschrauber stehen im Eigentum des Werkes und haben einen Wert von etwa 19.000 Euro. In jüngster Zeit sollen in dem Werk mehrere Arbeitsgeräte, unter anderem auch Akkuschrauber, ...

