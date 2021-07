Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrüche in Geschäftsräume

Ramstein-Miesenbach (ots)

Mehrere Einbrüche in Geschäftsräume sind der Polizei Landstuhl am Freitagmorgen gemeldet worden. Bei einer Wäscherei im Rathausring wird die Eingangstür aufgehebelt und aus der Kasse ein niedriger dreistelliger Betrag entwendet. Die Türen einer Druckerei in der Bahnhofstraße und eines Eiscafés in der Landstuhler Straße halten den Einbruchsversuchen stand. Hier entsteht jeweils Sachschaden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstagabend bis zum Freitagmorgen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

