Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagabend kam es im Stadtgebiet von Rockenhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Der 50-jährige Mann touchierte ein parkendes Auto und kam dadurch zu Fall. Dabei verletzte er sich an der Schulter und musste in das Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand kein Sachschaden. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell