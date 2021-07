POL-PDKL: Schlangenfund überrascht Anwohner

Polizeidirektion Kaiserslautern

Schlangenfund überrascht Anwohner

Nicht schlecht staunten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Unterm Feist" am Samstagmittag, 10.07.2021. Vor dem Anwesen fanden diese eine etwa 1,5m lange Schlange. Nachdem ein Foto des Tieres an einen Schlangenexperten übersandt worden war, konnte dieser lediglich feststellen, dass es sich nicht um ein einheimisches Exemplar handelte. Er riet zunächst sicherheitshalber dazu, Abstand zu halten. Nachdem besagter Experte vor Ort erschien und das Tier genauer begutachtete, konnte er Entwarnung geben: es handelte sich um eine nicht giftige Nordamerikanische Kettennatter. Die Schlange muss offenbar aus einem Terrarium entwichen sein. Hinweise zum Eigentümer gibt es bislang keine; der Schlangenexperte nahm das Tier zunächst an sich.|pikus

