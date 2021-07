Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener beschäftigt Polizei, Rettungsdienst und Gesundheitswesen

Meisenheim (ots)

25-Jähriger wird in Notaufnahme renitent. Kurz nach Mitternacht zog sich der Mann bei einem Sturz in Odenbach leichte Verletzungen zu. Vom Rettungsdienst wurde er nach erfolgter Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, wobei eine Streife der Polizeiinspektion Lauterecken unterstützte. Kurze Zeit wurde der Patient in der Notaufnahme laut und lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Auf eigenen Wunsch verließ er dann unter Aufsicht der Streife das Krankenhaus und wurde von Angehörigen abgeholt. |pilek

