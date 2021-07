Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Landstuhl und der Kreisverwaltung Kaiserslautern

Ramstein-Miesenbach (ots)

Rund 200 Menschen versammelten sich am Samstag vor der US Airbase Ramstein zur Friedenskundgebung unter dem Motto "Nein zu Drohnen und Krieg! Peace now!". Die Demonstration verlief friedlich.

Über die gesamte Woche veranstalteten Aktivisten in Steinwenden ein Friedenscamp. In Kaiserslautern und Homburg fanden am Samstagvormittag Auftaktkundgebungen statt. Von dort aus fuhren die Teilnehmer in Form einer Fahrraddemonstration nach Ramstein-Miesenbach.

Nach einer kurzen Zwischenkundgebung an der Flugtaggedenkstätte Ramstein-Miesenbach fand ein Aufzug in Form einer weiteren Fahrraddemonstration rund um die Airbase statt.

Friedlich endete am Abend der 21 Kilometer Rundkurs um die Airbase. Vom Westgate aus zogen teile der Aktivisten wieder zurück ins Camp nach Steinwenden.

Aufgrund der Vollsperrung der A6 und der Fahrraddemonstration kam es auf der Aufzugsstrecke zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. |pilan

