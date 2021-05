Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Oberhausener Feuerwehr meldet nur wenige Einsätze durch Sturmtief "Eugen"

Oberhausen (ots)

Für den heutigen Dienstag kündigten die Wetterdienste für Deutschland das Sturmtief "Eugen" mit zum Teil heftigen Sturmböen bis zu 100 km/h an. In vielen Teilen des Bundesgebietes sorgte "Eugen" bereits für erhebliche Schäden sowie Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr. Landesweit sind viele Feuerwehren noch den ganzen Tag über mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt. In Oberhausen verlief für die Feuerwehr Oberhausen der Vormittag relativ ruhig. Es wurden nur acht kleinere Einsatzstellen gemeldet. Die Einsätze betrafen fast ausschließlich das südliche Stadtgebiet von Oberhausen. Diese konnten mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr zügig abgearbeitet werden.

Hinweis auf mögliche Gefahren: Weiterhin ist mit Sturmböen bis 100 km/h zu rechnen. Es können z.B. einzelne Äste, Dachziegel oder Gegenstände herabstürzen.

