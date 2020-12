Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer

Am Donnerstag (17.12.), gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Lengerich mit seinem Fahrrad den Diersmann Weg stadtauswärts. Zur gleichen Zeit fuhr eine 25-jährige Frau aus Lengerich mit ihrem Pkw auf der Straße Am Feldweg von der Tecklenburger Straße kommend in Richtung Wüstenei. Direkt im Kreuzungsbereich der Straßen Diermanns Weg/ Am Feldweg missachtete der Radfahrer die Vorfahrt der 25-jährigen Frau. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer gegen die linke Fahrzeugseite prallte und sich dabei schwer verletzte. Der Radfahrer ließ sein Rad vor Ort liegen und entfernte sich zu Fuß, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Nach etwa 10 Minuten kam er zur Unfallstelle zurück und ließ sich dort von dem mittlerweile eingetroffenen Sanitätern behandeln. Er wurde im weiteren Verlauf mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der weiteren Unfallaufnahme erhielten die Beamten Hinweise auf Drogenkonsum des Radfahrers. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe beim verletzten Radfahrer an. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

