Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Transporter kommt von regennasser Straße ab (26.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 523 zwischen Tuttlingen und Tuningen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 33-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito von der Straße abgekommen ist. Der Mann kam mit seinem Transporter auf der regennassen Bundesstraße bei Eßlingen rechts von der Straße ab. Der Wagen fuhr dann parallel zur Fahrbahn hinter der Leitplanke in einem Abflussgraben entlang. An dessen Ende schanzte das Auto den Graben hinauf und blieb mit starken Beschädigungen stehen. Aufgrund der schwierigen Bergung des Mercedes Vito musste die Straße von der Polizei vollständig gesperrt werden, weshalb es zu einem Verkehrsstau kam. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den verunfallten Wagen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro.

