POL-NMS: 220126-1-pdnms Zeugen gesucht nach illegal abgelagerten Reifen in Westerrönfeld und Jevenstedt

Westerrönfeld / Jevenstedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Sowohl in Westerrönfeld wie auch in Jevenstedt haben unbekannte Personen in den letzten Tagen illegal ihre Altreifen auf Zufahrtswegen zu Koppeln abgelagert.

Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt, aber die Reifen dürften noch nicht lange am Ablageort liegen.

Ungewöhnlich hierbei ist, dass es sich jeweils um sehr viele Altreifen handelt.

In Westerrönfeld wurden die Altreifen im Langenweg, hierbei handelte es sich um insgesamt 150 Reifen, illegal entsorgt.

In Jevenstedt haben unbekannte Personen 130 Reifen in der Straße Kattsheide entsorgt.

Die Polizei von der Polizeistation Osterrönfeld sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat in der letzten Zeit verdächtige Beobachtungen machen können? Wem sind gerade auch größere Fahrzeuge / Anhänger mit diversen Altreifen als Ladung in dem Bereich aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Osterrönfeld unter der Rufnummer 04331-3322660.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell