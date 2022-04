Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) An einem Fahrzeug abgelegte Pakete gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (26.04.2022)

Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag zwei Pakete beziehungsweise Kartons gestohlen, welche im Zeitraum von etwa 14 Uhr bis 15 Uhr kurzfristig und unbeobachtet in der Bannholzstraße in Orsingen auf einem dort abgestellten Fahrzeug einer Heizungs- und Lüftungsfirma abgestellt waren. In einem der Kartons befand sich ein Heizungs-Ausdehnungsgefäß. Im anderen Karton war ein Lüftungsgerät verpackt. Hinweise zu dem Diebstahl werden an das Polizeirevier Stockach (07771 9391-0) erbeten.

