POL-KA: (KA) Ettlingen - Nach Streitigkeiten auf Parkplatz mögliche Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots)

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Huttenkreuzstraße in Ettlingen kam es am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, zu Streitigkeiten unter zwei Männern. Hierbei soll einer der Männer die Fahrzeugtür des anderen so schwungvoll geöffnet haben, dass das daneben geparkte Fahrzeug möglicherweise beschädigt wurde. Da weder das Kennzeichen noch der Typ des vermeintlich geschädigten Fahrzeugs bekannt sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen oder dem Geschädigten.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 entgegen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

