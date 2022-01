Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pkw aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Westerburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich zwischen Mittwochabend (26.01.2022, ca. 21:50 Uhr) und Donnerstagmorgen (27.01.2022, ca. 08:45 Uhr) in Westerburg ereignete. Aus einem in der Beethovenstraße abgestellten grauen Pkw Audi Q3 wurden in dem o.g. Zeitraum diverse Gegenstände aus dem Innenraum des Fahrzeugs entwendet. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet, dass sich etwaige Zeugen oder Hinweisgeber melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell