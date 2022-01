Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Unfallflucht nach Zusammenstoß in der Gartenstraße

Bad Marienberg (ots)

Am Montag, dem 24.01.2022 wurde zwischen 16.45 und 17 Uhr ein weißer Pkw, vermutlich bei Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Pkw war ordnungsgemäß in der Gartenstraße in Bad Marienberg abgestellt. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell