Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 82-Jährige fällt nicht auf Anruf von falschem Polizeibeamten rein

Ludwigshafen (ots)

Am 26.10.2021 bekam eine 82-Jährige einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Beamter der Kripo Ludwigshafen ausgab. Er gab an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei, bei dem auch eine Schusswaffe verwendet wurde. Zudem wisse die Polizei, dass die 82-Jährige ein Sparbuch mit Geld habe. Da der Seniorin die Schilderungen seltsam vorkamen, beendete sie vorbildlich das Telefonat.

