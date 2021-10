Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: "Ich habe gar keinen Computer" - 68-Jährige fällt nicht auf Anrufe von falschen Microsoft Mitarbeitern rein

Ludwigshafen (ots)

Am 26.10.2021 bekam eine 68-Jährige zwei Anrufe von angeblichen Microsoftmitarbeitern. Beim ersten Anruf gegen 09:00 Uhr meldete sich eine unbekannte Frau und gab sich auf Englisch als Microsoft-Mitarbeiterin aus. Sie erklärte, es würde ein Problem am PC der 68-Jährigen geben und sie würde ihr helfen können. Eine Stunde später, gegen 10:00 Uhr, rief ein unbekannter Mann an. Er erklärte ebenfalls auf Englisch, dass er ein Problem am PC der 68-Jährigen festgestellt habe und bot ihr an, dieses zu lösen. Bei beiden Anrufern erkannte die 68-Jährige, dass es sich um einen Betrug handelte und gab gegenüber den Anrufenden an, dass sie gar keinen Computer habe. Daraufhin legten beide Anrufer direkt auf.

