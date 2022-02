Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ladendiebstahl mit Folgen

Karlsruhe (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb stahl am Mittwochmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Karlsruher Innenstadt mehrere Getränke und führte dabei gefährliche Gegenstände mit sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm der Mann zunächst mehrere Getränke aus der Auslage und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Waren im Wert von fünf Euro zu bezahlen. Das konnte der aufmerksame Filialleiter jedoch verhindern und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte neben dem vermutlichen Diebesgut auch ein Taschenmesser und eine Nagelschere aufgefunden werden.

Da der 49-jährige bereits am Vortag als Tatverdächtiger eines Diebstahls in Betracht kam, wurde im Anschluss seine Wohnung durchsucht. Hier konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut sowie Gegenstände aufgefunden werden, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.

Gegen den Mann werden nun mehrere Ermittlungsverfahren eröffnet.

