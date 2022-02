Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbrecher stehlen Schnelltests aus Lagerhalle

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen wohl in der Nacht auf Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 8 Uhr in eine Lagerhalle in der Forchheimer Akazienstraße ein und entwendeten über 60 Paletten mit Corona-Schnelltests.

Nach derzeitigem Ermittlungstand der Kriminalpolizei gelangten die Einbrecher auf unbekannte Art und Weise in die Lagerhalle. Zum Abtransport des Diebesgutes benötigten sie vermutlich ein größeres Fahrzeug.

Die gestohlenen Schnelltests hatten einen Wert von mindestens 250.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 zu melden.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell