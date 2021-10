Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Dieseldiebstahl aus einem Bagger des Wasser- und Schifffahrtsamtes

Göppingen (ots)

Kehl - In der Nacht vom 19. auf den 20.10.2021 wurde beim Hafen Rheinau-Honau, auf dem dortigen Rheindamm, ein Bagger des WSA Kehl aufgebrochen. Es wurde der Dieselkraftstoff des Baggers abgezapft und Werkzeuge aus einer am Bagger fest verbauten Werkzeugkiste entwendet. Zum Abfüllen des Dieselkraftstoffs wurde ein Schlauch verwendet, welcher zuvor im nahegelegenen Kieswerk entwendet wurde. Personen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizeistation Kehl unter 07851/9449-0 in Verbindung zu setzen.

