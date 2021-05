POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: BMW beschädigt und geflüchtet

Vermutlich beim Rückwärtsausparken hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagnachmittag einen BMW in Heilbronn beschädigt. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Siebennussbaumstraße. Als der Besitzer des BMW zu seinem abgestellten Auto zurückkam, stellte er Schäden am Bereich der Fahrertür und des vorderen Radlaufs fest. Diese belaufen sich auf circa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die Polizei zu verständigen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, entgegen.

Heilbronn: Seitenscheiben an vier Autos eingeschlagen

An insgesamt vier in Heilbronn-Böckingen abgestellten Autos haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag Seitenscheiben eingeschlagen. Offensichtlich entwendeten die Personen keine Gegenstände aus den Fahrzeugen in der Sommerstraße. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1042500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Ilsfeld: 100 Liter Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen

Wegen eines Streifschadens an einer Sattelzugmaschine kam es am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein 60-Jähriger befuhr gegen 11 Uhr mit seinem Pkw mit Anhänger den mittleren von drei Fahrstreifen auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld überholte er eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Sattelzugmaschine eines 51-Jährigen. Dabei streifte der Anhänger das überholte Fahrzeug und beschädigte den Hydrauliktank, sodass circa 100 Liter Hydraulikflüssigkeit austraten. Die Frewillige Feuerwehr kam vor Ort und hob das kontaminierte Erdreich aus. Es enstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Möckmühl: Daimler-Benz bei der Fahrt in Brand geraten

Ein Daimler-Benz ist am Donnerstagmittag in Möckmühl in Flammen aufgegangen. Als der 69-jährige Fahrer mit dem Auto auf der Neuenstadter Straße in Züttlingen in Fahrtrichtung Möckmühl unterwegs war, gab ihm ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer Zeichen mit der Lichthupe. Der Mann hielt am Straßenrand an und bemerkte aus seinem Fahrzeug aufsteigendem Rauch. Schnell holte er die zwei mitfahrenden Kinder aus dem Auto, woraufhin der Daimler-Benz in Brand geriet. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das komplett ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Auch die Brandursache ist noch ungeklärt.

Gundelsheim-Bachenau: Reh verursacht Unfall

Ein Reh hat am Donnerstagmorgen eine Kettenreaktion in Gundelsheim-Bachenau ausgelöst. Gegen 4 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Landesstraße bei Untergriesheim unterwegs. Wegen eines auf der Fahrbahn befindlichen Rehs musste der junge Mann bremsen, konnte aber eine Kollision mit dem Tier nicht verhindern. Ein hinter ihm fahrender 54-Jähriger versuchte noch mit seinem Seat Altea nach links auszuweichen, fuhr jedoch auf den VW Golf auf. Bei dem Unfall zog sich der 54-Jährige leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8.000 Euro.

Weinsberg: Mit Durst und Gewalt in Schuppen eingedrungen

Durstig waren Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch im Weinsberger Gewann Kieselsberg unterwegs. Vermutlich mit einem größeren Ziehwerkzeug brachen die Unbekannten auf mehreren Gartengrundstücken die Vorhängeschlösser von drei Schuppen auf. Im Inneren entwendeten sie Mineralwasserflaschen, Schnaps und verschiedene Gartengeräte im Wert von insgesamt circa 500 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920.

