POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Jubilar beim Polizeirevier Eppingen

Zu einer Feierstunde kam der Präsident des Polizeipräsidiums Heilbronn Hans Becker am 29. April zum Polizeirevier Eppingen. Dort ehrte er zusammen mit dem Revierleiter Erster Polizeihauptkommissar Fred Walko und Personalrat Polizeioberkommissar Dieter Erath den Jubilar Polizeikommissar Matthias Hummel.

Vor nunmehr 40 Jahren, am 2. März 1981, wurde Kollege Hummel als Polizeiwachtmeister bei der Bereitschaftspolizeiabteilung in Bruchsal eingestellt. Zwei Jahre später nahm er am Lehrgang für den mittleren Dienst in Karlsruhe teil. Am ersten März 1983 wurde er schließlich als Einsatzbeamter bei der Hundertschaft in Bruchsal übernommen. Zwei Jahre später wurde der Sinsheimer zum Polizeirevier Heilbronn-Böckingen der damaligen Polizeidirektion Heilbronn versetzt. Seit dem Jahr 1992 verrichtet Matthias Hummel nun schon seinen Dienst beim Revier Eppingen und stieg 2017 durch den erfolgreichen Abschluss des Qualifizierungslehrgangs in den gehobenen Dienst auf. Kollege Hummel engagiert sich zusätzlich bereits seit 1989 als Ausbilder und zeigt den jungen Auszubildenden die Praxis im Polizeialltag.

Der Sport ist neben dem Polizeiberuf eine weitere große Leidenschaft des Beamten. In den 80er Jahren war er auf Landesebene im Polizeifünfkampf aktiv und konnte mit seiner Mannschaft sogar eine Bronzemedaille erringen. Außerdem bewies er sich als Schwimmer und belegte mehrfach den ersten Platz in seiner Altersklasse bei den Polizeilandesmeisterschaften. Ferner spielte er lange Zeit Handball bei der Landespolizeidirektion Stuttgart.

