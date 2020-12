Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Führerscheinentzug nach Verkehrsunfallflucht

SchwelmSchwelm (ots)

Am 09.12. gegen 15:00 Uhr meldete eine Zeugin einen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw auf der Talstraße Schlangenlinien fuhr und dabei mehrfach von der Fahrbahn abgekommen sei und Verkehrszeichen beschädigt habe. Polizeibeamte trafen den Mann in seinem Pkw fahrend an - sie brauchten jedoch mehrere Versuche, bis dieser das Polizeiauto und die Anhaltezeichen wahrnahm. Der 85-jährige Wuppertaler war sehr gebrechlich und konnte nur stehen, indem er sich an seinem Fahrzeug festhielt. Die teils neuen, teils alten Unfallschäden an seinem Pkw konnte er sich nicht erklären. Er selber habe nichts bemerkt. Aufgrund der vorliegenden Schäden am Fahrzeug sowie der angenommenen Fahruntüchtigkeit des Wuppertalers wurde sein Führerschein sichergestellt. Sein Pkw wurde durch einen Abschlepper abtransportiert. Der eigene Führerschein bedeutet auch immer ein Stück Freiheit. Dennoch ist es unzweifelhaft die verantwortungsvollere Variante, bei körperlichen Einschränkungen auf seine Nutzung zu verzichten.

