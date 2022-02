Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 22-Jähriger fährt mit Elektro-Roller unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Karlsruhe (ots)

Ein 22-jähriger Mann war in der Nacht zum Mittwoch offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in der Ettlinger Allee unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Ettlinger Allee/ Fautenbruchstraße wurde der Fahrer angehalten und von Streifenbeamten des Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt kontrolliert. Bei seiner Durchsuchung fand die Streife zudem einen Joint auf. Der 22- Jährige wurde schließlich zur Blutentnahme auf das Polizeirevier verbracht und muss nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe rechnen.

