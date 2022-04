Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Bei Unfall leicht verletzt

Ein Pkw-Lenker hat sich bei einem Auffahrunfall am Mittwochmittag leichte Verletzungen zugezogen. Ein 77-Jähriger befuhr kurz vor 14 Uhr mit einem Audi Q7 die Stuttgarter Straße in Richtung Tübingen. Auf Höhe der Silberburgstraße musste er an einer auf Rot schaltenden Ampel anhalten. Ein nachfolgender, 30-jähriger Lenker eines Renault Twingo bemerkte dies zu spät und fuhr auf den SUV auf. Der nicht angeschnallte Unfallverursacher zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er benötigte zunächst keinen Rettungsdienst, wollte sich falls erforderlich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. (ms)

Walddorfhäslach (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen am Mittwochabend in Häslach. Der 50-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter war kurz nach 18.30 Uhr auf der Walddorfer Straße unterwegs und wollte die K 6764 geradeaus in Richtung Altenriet überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Suzuki einer 72-Jährigen. Der Wagen der Seniorin wurde nach rechts abgewiesen und prallte auf einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen. Der Transporter stieß seinerseits noch mit dem Mercedes einer 57 Jahre alten Frau zusammen, die von Altenriet herkommend im Einmündungsbereich angehalten hatte. Während der Unfallverursacher leichte Verletzungen erlitt, wurde die 72-Jährige schwer verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf zirka 32.500 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mr)

Kirchheim (ES): Kollision im Kreuzungsbereich

Zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Autos ist es am Mittwochabend in Jesingen gekommen. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter VW Caddy-Lenker die Schönbergstraße ortseinwärts. Beim Kreuzen der Reußensteinstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Corsa, der von einem 64-Jährigen gelenkt wurde. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde der VW ausgehebelt, kippte auf die linke Fahrzeugseite und rutschte über den Kreuzungsbereich. Der Unfallverursacher sowie sein 23-jähriger Beifahrer blieben augenscheinlich unverletzt. Der Opel-Fahrer verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Er wollte sich im Anschluss selbstständig in Behandlung begeben. Der Schaden an den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. (mr)

Kirchheim (ES): Unfall beim Überholen

Ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Lenker ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Jesingen verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr war der Jugendliche auf seiner Yamaha auf der Kirchheimer Straße in Richtung Stadtmitte Kirchheim unterwegs. Dabei setzte er zum Überholen eines Seat Ibiza an, dessen 33-jähriger Fahrer jedoch bereits geblinkt und mit dem Abbiegen auf einen linksseitigen Parkplatz begonnen hatte. In der Folge kollidierte der Zweiradfahrer mit der Seite des Wagens und stürzte auf den Asphalt. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Blechschaden dürfte mit insgesamt etwa 3.400 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorrang missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt worden ist ein 53 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung Raiffeisenstraße / Rohrer Straße / Hans-Holbein-Straße ereignet hat. Ein 58-Jähriger befuhr gegen 18.50 Uhr die Raiffeisenstraße und wollte bei Grün nach links in die Rohrer Straße einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des 53-Jährigen, der ebenfalls bei Grün die Rohrer Straße mit seinem Rennrad aus Richtung Hans-Holbein-Straße kommend geradeaus in die Raiffeisenstraße überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte den Radler nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. Der entstandene Sachschaden an Auto und Fahrrad wird auf insgesamt etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Auto überschlagen

Nur noch Schrottwert dürfte der Wagen haben, mit dem sich eine 18-Jährige am Mittwochabend auf der K 6903 überschlagen hat. Die Fahranfängerin war gegen 19.10 Uhr mit ihrem Ford KA auf der Kreisstraße von der B 28 herkommend in Richtung Kusterdingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken übersteuerte sie den Ford und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Beim erneuten Gegenlenken verlor sie letztendlich komplett die Kontrolle über den KA, der ins Schleudern geriet und sich überschlug, bevor er auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Die Fahrerin konnte sich selbst augenscheinlich unverletzt aus ihrem Wagen befreien. Sie wurde nachfolgend vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Rottenburg (TÜ): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße ist am Mittwochabend eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 22.45 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß der Täter auf einen kleineren Bargeldbetrag, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Obernheim (ZAK): Bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher am Mittwochabend beim Sturz von seiner Motocross-Maschine erlitten. Der 15-Jährige trainierte auf einem entsprechenden Gelände außerhalb von Obernheim, als er kurz vor 19 Uhr alleinbeteiligt zu Fall kam. Dabei wurde so schwer verletzt, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell