Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frontalzusammenstoß, Einbruch, Blitzer beschädigt, Holzstapelbrand

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Einbruch in Gaststätte

Ein Unbekannter ist am Mittwochmorgen in eine Gaststätte in der Wilhelmstraße eingebrochen. Zwischen zwei Uhr und 8.30 Uhr verschaffte sich der Täter auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Gastraum. Dort brach er zwei Spielautomaten auf und ließ die darin befindlichen Geldkassetten und weiteres Bargeld mitgehen. Der entstandene Sachschaden und der Wert des Diebesgutes sind noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Blitzer beschädigt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen haben ein 17-Jähriger, drei 18-Jährige und ein 19-Jähriger zu rechnen, die im Verdacht stehen, in der Nacht zum Mittwoch eine Geschwindigkeitsmessanlage in Unterjesingen beschädigt zu haben. Gegen 1.50 Uhr waren die Polizeibeamten in die Jesinger Hauptstraße gerufen worden, nachdem im Bereich eines dort fest verbauten Blitzers mehrere Personen randaliert hatten. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte nicht nur auf die beschädigten Scheiben der Messanlage, sondern auch auf die fünf Tatverdächtigen. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 750 Euro. (rn)

Dettenhausen (TÜ): Erneut Holzstapel in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Brand eines Holzstapels am Mittwochmorgen in Verlängerung der Waldenbucher Straße im Gewann Weistenhau. Gegen 8.30 Uhr entdeckte ein Autofahrer die Flammen, löschte sie und verständigte anschließend die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieben erfolglos. Gegen 11.30 Uhr wurden der Integrierten Leitstellte erneut Flammen an dem bereits betroffenen Holzstapel gemeldet. Die Feuerwehr löschte daraufhin den Brand, der offenbar wieder aufgeflammt war und zwischenzeitlich auf eine angrenzende Scheune übergriffen hatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ein Zusammenhang mit den zurückliegenden Bränden wird geprüft. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660 oder jede andere Polizeidienststelle. (rn)

Haigerloch (ZAK): In Gegenverkehr geraten

Sekundenschlaf dürfte den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Frontalzusammenstoß am Mittwochmorgen auf der L 410 gewesen sein. Gegen sieben Uhr war ein 18-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter von Rangendingen herkommend in Richtung Haigerloch unterwegs, als er mit dem Wagen wohl aufgrund Übermündung auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet. Eine dort fahrende, 42 Jahre alte Lenkerin eines Mitsubishi versuchte noch auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die daraufhin von der Fahrbahn abkamen und unterhalb der Böschung im Straßengraben stehen blieben. Die 42-Jährige wurde mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher war unverletzt geblieben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf schätzungsweise 18.000 Euro. (mr)

