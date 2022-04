Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht Brandstiftung; Vermisstensuche; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Altenburg/Kirchentellinsfurt (RT/TÜ): Drei Holzstapel in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Zu gleich drei Bränden von Holzstapeln mussten am Dienstagvormittag Polizei und Feuerwehr in das Gewann Lau zwischen Altenburg und Kirchentellinsfurt neben der K 6908 ausrücken. Kurz nach 9.30 Uhr gingen zahlreiche Notrufe in den Leitstellen ein, in denen starke Rauchentwicklung gemeldet wurde. Vor Ort stellten die Rettungskräfte drei Brandorte in unmittelbarer Nähe zueinander entlang eines Feldwegs fest. Bei einem Brand hatte das Feuer bereits von dem Holzstapel auf den darüber verbauten Carport übergegriffen. Dieser brannte komplett aus. Beim zweiten Brand wurde durch die Flammen neben einem Holzstapel ein Unterstand in Mitleidenschaft gezogen. Am dritten Brandort wurde die Plane, mit der das Holz abgedeckt war, ebenfalls zerstört. Der Gesamtschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt. Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieben erfolglos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Ob ein Tatzusammenhang mit zurückliegenden Bränden besteht, muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Reutlingen-Nord unter Telefon 07121/96110 erbeten. (ms)

Esslingen (ES): Umfangreiche Vermisstensuche

Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften hat am Montagabend zwischen Esslingen und Altbach nach einem vermisst gemeldeten Senior gesucht. Der Mann hatte zuvor seine Wohnanschrift verlassen und war seither unbekannten Aufenthalts. Im Zuge der Suchmaßnahmen konnte der Vermisste gegen 1.45 Uhr im Uferbereich des Neckars tot aufgefunden werden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. In der umfangreichen Suche hatten Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auch Spürhunde, Rettungsschwimmer, ein Suchboot und einen Polizeihubschrauber eingesetzt. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall auf der B 27

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B 27 abgeschleppt werden. Eine 27-Jährige war kurz vor acht Uhr zunächst auf dem Zubringer von der B 297 kommend auf die B 27 in Richtung Tübingen unterwegs. Vor der Mercedes-Benz C-Klasse der Frau befand sich ein Betonmischer, dessen Fahrer verkehrsbedingt am Ende des Beschleunigungsstreifens anhalten musste. Die Frau fuhr an diesem vorbei auf die rechte Fahrspur der B 27 und wechselte sofort auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah sie den dort fahrenden Skoda eines 56 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision wurde der Skoda nach links abgewiesen. Der Pkw der Unfallverursacherin drehte sich und prallte gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge blieben auf der linken Fahrspur stehen. Sie mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr lediglich auf dem rechten Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es in Fahrtrichtung Tübingen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen entstanden. Ein 57-Jähriger war mit einer Mercedes-Benz B-Klasse gegen 7.40 Uhr von der L 361 von Seebronn herkommend nach links auf die B 28a in Richtung Rottenburg abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 64 Jahre alten BMW-Fahrers, der in Richtung Ergenzingen unterwegs war. Durch die Kollision zog sich der 64-Jährige leichte Verletzungen zu und musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. (ms)

