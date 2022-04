Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Gefährliche Überholmanöver; Verkehrsunfälle; Einbruch; Raubdelikt

Reutlingen (ots)

/ Pliezhausen (RT): Brände von Holzstapel, Carport und Holzhütte (Zeugenaufruf)

Innerhalb kurzer Zeit sind die Einsatzkräfte am Montagabend zu zwei Brandstellen in Pliezhausen und Reutlingen ausgerückt. Gegen 19.30 Uhr wurde ein brennender Holzstapel außerhalb von Dörnach, im Gewann Reisach, gemeldet, der anschließend von der Feuerwehr gelöscht wurde. Der Schaden beträgt rund 150 Euro. Nur rund 15 Minuten später standen auf einem Gartengrundstück im Hochbuchwasen, zwischen Reicheneck und Mittelstadt, ein Carport und eine angrenzende Holzhütte in Flammen. Beide Gebäude brannten trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr aus. Hier wird der Schaden auf zirka 15.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei den Bränden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord geht in beiden Fällen dem Verdacht der Brandstiftung nach und bittet Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, sich zu melden. Zeugentelefon: 07121/96110. (mr)

Gomadingen (RT): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen zu einem riskanten Überholmanöver, infolgedessen es am Montagabend bei Marbach beinahe zu einem Frontalzusammenstoß gekommen wäre. Gegen 19.15 Uhr war eine 43-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der L 247 in Richtung Marbach unterwegs. Kurz vor dem dortigen Bahnhof setzte im Gegenverkehr ein roter Opel Corsa zum Überholen eines vorausfahrenden Linienbusses an. Zur Verhinderung eines Frontalzusammenstoßes leitete die 43-Jährige eine Gefahrenbremsung ein und wich nach rechts in den Grünstreifen aus, wobei sich die Fahrerin leicht verletzte und ihr Wagen beschädigt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher, der daraufhin den Überholvorgang abgebrochen und sich wieder hinter dem Linienbus eingeordnet hatte, setzte seine Fahrt hingegen fort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, dem roten Opel Corsa oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (mr)

Bad Urach (RT): In Café eingebrochen

In ein Café in der Kirchstraße ist am Wochenende eingebrochen worden. Über ein gekipptes Toilettenfenster gelangten in der Zeit von Sonntag, 02.15 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, mehrere bislang unbekannte Täter ins Innere. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Einbrecher Getränke und Wechselgeld im Wert von mehreren hundert Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Metzingen (RT): Küchenbrand

Zu einem Brand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Dienstag, gegen 1.45 Uhr, in die Bergstraße ausgerückt. Dort war kurz nach der Inbetriebnahme eines Gefrierschranks ein Brand an dem Küchengerät ausgebrochen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften hatte das Feuer auf die gesamte Küche übergegriffen. Die Bewohner hatten das Haus zwischenzeitlich verlassen und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die vom Brand betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit vier Fahrzeugen, elf Sanitätern und einem Notarzt vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 200.000 Euro beziffert. (rn)

Pfronstetten (RT): Riskantes Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Nötigung und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Münsingen gegen den noch unbekannten Lenker eines Toyota mit Reutlinger Kennzeichen nach einem Vorfall, der sich am Montagabend auf der B 312 zwischen Hohenstein und Pfronstetten ereignet haben soll. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 64-Jähriger mit seinem Dodge gegen 18.10 Uhr als viertes Fahrzeug einer Kolonne auf der Bundesstraße von Hohenstein in Richtung Pfronstetten unterwegs. Auf einem kurzen, geraden Teilstück scherte er aus, um den vor ihm fahrenden Toyota sowie einen weiteren Pkw und einen Lkw mit Anhänger zu überholen. Nach dem Passieren des Toyota erkannte der Dodge-Fahrer den herannahenden Gegenverkehr, weshalb er vor dem Toyota einscheren wollte. Dabei soll der Toyota-Fahrer beschleunigt und die Lücke dicht gemacht haben, sodass letztendlich der Überholte, der Dodge und das entgegenkommende Fahrzeug auf einer Höhe aneinander vorbeifuhren. Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen des Überholmanövers. Insbesondere wird auch der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs gesucht, bei dem es sich um einen dunklen Wagen, möglicherweise einen Mercedes, gehandelt haben könnte. Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/9364-0. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Funkenflug aus Kamin

Funkenflug aus dem Kamin eines Wohnhauses hat in der Nacht zum Dienstag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte im Kirschwasenweg geführt. Ein Anwohner entdeckte gegen 2.15 Uhr die Funken aus dem Kamin eines Nachbarhauses und alarmierte die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte. Auch ein Schornsteinfeger wurde hinzugezogen. Danach konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Das Feuer und die Funken erloschen von selbst. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und 5 Helfern vor Ort. Sachschaden war nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. (rn)

Esslingen (ES): Radfahrerin angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Pedelec-Lenkerin am Montagmittag in Oberesslingen erlitten, als sie von einem Autofahrer touchiert wurde. Der 33-Jährige tastete sich gegen 13.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse rückwärts von einem Stellplatz aus auf den Albertusweg ein. Hierbei kollidierte er mit der auf der Straße fahrenden, 62 Jahre alten Radlerin, die daraufhin kopfüber zu Boden stürzte. Ein getragener Fahrradhelm dürfte die Frau vermutlich vor schlimmeren Verletzungen bewahrt haben. Die 62-Jährige wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Westbahnhofstraße ereignet hat. Ein 29-Jähriger war kurz vor 13 Uhr mit seinem Dacia Logan auf der Westbahnhofstraße vom Tunnel herkommend unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 28 Jahre alte Fahrerin eines Ford Ka verkehrsbedingt bremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Wagen ins Heck des Ford. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die Fahrerin des Ford und ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 58 und 81 Jahren nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Ka war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Junge Frau beraubt (Zeugenaufruf)

Eine junge Frau ist am Montagabend in Rottenburg belästig und beraubt worden. Die 18-Jährige lief den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 20.30 Uhr den Zeppelinweg zwischen der Sofienstraße und der Theodor-Heuss-Straße entlang, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Nachdem die Heranwachsende dies ignoriert und den Mann passiert hatte, wurde sie von hinten festgehalten. Der Täter griff sodann in die Kleidung der 18-Jährigen und raubte daraus etwas Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß über die Sofienstraße in Richtung Graf-Wolfegg-Straße. Der Täter ist zwischen 18 und 25 Jahre alt, zirka 175 cm groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare, trug zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart und war mit einer blauen Jeanshose sowie einem schwarzen Rollkragenpullover bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Rauch aus Tiefgarage

Rauch aus einer Tiefgarage hat am Montagabend für Aufregung in der Schellingstraße gesorgt. Kurz nach 22.30 Uhr war der Integrierten Leistelle der Qualm gemeldet worden. Die Bewohner eines angrenzenden Mehrfamilienhauses wurden daraufhin vorsichtshalber evakuiert. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften anrückte, lüftete die verrauchte Garage. Eine Ursache für die Rauchentwicklung konnte nicht ausgemacht werden. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Überprüfungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell