Polizei Aachen

POL-AC: Geschädigte überführen dreisten Dieb

Eschweiler (ots)

Eine Angehörige eines Seniorenehepaares kam mit Trick und Videoüberwachung einem dreisten Dieb in den eigenen vier Wänden auf die Spur. Seit ca. 3 Jahren wurde das Ehepaar von einem Physiotherapeuten regelmäßig aufgrund von Behandlungsterminen zu Hause aufgesucht. In den letzten Monaten fiel dann auf, dass immer wieder Bargeld der alten Leute aus der Wohnung verschwand. Stutzig geworden, legte man einen "Köder" aus und stellte eine Kamera in der Wohnung auf. Und diese filmte dann auch den Täter beim Diebstahl des in einer Schachtel deponierten Bargeldes.

Kurzerhand nahm man den Videobeweis und ging damit zur Polizei. Kripobeamte suchten den Tatverdächtigen, noch während die Tochter des Ehepaares Anzeige erstattete, an seiner Arbeitsstätte auf und konfrontierten ihn mit den Tatvorwürfen. Der händigte daraufhin das gestohlene Geld aus und räumte auch weitere Diebstähle bei den Geschädigten ein. Den 35- jährigen Mann aus Eschweiler erwarten nun drei Strafverfahren wegen Diebstahls. (pw)

