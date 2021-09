Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Wassercontainers - Zeugenaufruf

Hönningen (ots)

Am Samstag, den 28.08.2021, kam es in der Zeit von ca. 15:00 Uhr bis zum darauffolgenden Tag, Sonntag, den 29.08.2021, ca. 15:00 Uhr, zu einem Diebstahl eines Wassercontainers. Dabei handelt es sich um einen 120 cm hohen und zugleich quadratischen Kunststoffcontainer, der zur Trinkwasseraufbewahrung dient. Er ist mit einem Edelstahlausfluss bestückt. Auf dem Container selbst ist ein Aufkleber des DRK Ortsverbandes Hessen angebracht. Der Wasserbehälter stand bis zu seinem Verschwinden in 53506 Hönningen, In der Lüh 46.

Wer kann Täterhinweise geben oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Adenau unter der Tel.: 02691/9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell