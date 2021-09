Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchdiebstahl in Spielothek in Mayen

Mayen (ots)

MAYEN. Am 20.09.2021 erhielt die Polizei um 03:30 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in eine Spielothek am Marktplatz in Mayen. Beim Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort konnte eine aufgehebelte Eingangstür vorgefunden werden, die Täter hatten das Objekt bereits verlassen. In der Spielothek wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und die darin befindlichen Geldschächte entwendet. Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02651 / 801-0. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes wahrgenommen?

