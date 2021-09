Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrer erfasst beim Ausparken 71-jährigen Rollerfahrer und verletzt ihn schwer (31.08.2021)

Konstanz (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 71-jähriger Motorroller-Fahrer am Dienstag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Staader Straße erlitten. Ein 64-jähriger Autofahrer übersah beim Ausparken den herannahenden Mann und erfasste ihn. Der 71-Jährige stürzte mit dem Motorroller auf die Straße und verletzte sich dabei schwer am Rücken. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

