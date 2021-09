Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Polizei untersagt Lastwagenfahrer Weiterfahrt

Engen (ots)

Wegen einer verkehrsunsicheren Ladung hat die Autobahnpolizei einem rumänischen Lastwagenfahrer die Weiterfahrt untersagt. Wie eine Streife auf der Rastanlage Hegau bei einer Routinekontrolle bemerkte, war die Plane des Aufliegers auf beiden Seiten deutlich ausgebeult. Auf Nachfrage erklärte der 65-jähriger Trucker den Beamten, dass er rund 15 Tonnen Altkleider in losen Plastiksäcken geladen habe. Da er nicht in der Lage war, die Ladung verkehrssicher zu verstauen, musste die Weiterfahrt untersagt werden. Die Spedition aus Bayern veranlasste am Mittwoch zwar eine Umschichtung und eine Sicherung der Ladung, die auch durchgeführt wurde, aber immer noch nicht den Vorschriften entsprach. Diese wird nun weitere kostenaufwändige Maßnahmen ergreifen müssen. Die Polizei hat zudem den Verfall des Erlöses durch den unvorschriftsmäßigen Transport eingeleitet.

