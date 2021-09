Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) Technischer Defekt führt zu Kleinbrand

Singen (ots)

Ein technischer Defekt in einem Sicherungskasten einer Wohnung in der Straße "Am Graben" hat in der Nacht zum Mittwoch zu einem Kleinbrand geführt. Die Feuerwehr Singen rückte mit 22 Einsatzkräften und vier Einsatzfahrzeugen kurz vor 3 Uhr zu dem Brandort aus. Die Feuerwehr lokalisierte einen Sicherungskasten in der Wohnung, in dem der Brand ausgebrochen war, aber nach kurzer Zeit wieder von alleine erlosch. Die betroffene Bewohnerin wurde nicht verletzt, sie konnte in der Wohnung bleiben. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell